بالفيديو: تعاطي المخدرات في العراق يسجل ارقاما مرتفعة.. ودعوات لضبط الحدود

صفر واحد والكرستال والافيون والحشيشة.. اسماء لمخدرات وحبوب يتم تداولها وتوزيعها بطرق مختلفة داخل مقاه وجامعات واماكن خاصة يرتادها الشباب داخل العراق. والذي تحول من معبر الى مستهلك بعد العام الفين وثلاثة..مختصون كشفوا بان تلك تلك المخدرات تؤدي بالنهاية لجرائم خطرة ابرزها القتل وجرائم الشرف.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية كشفت عن القبض على اكثر من 5000 متهم منذ بداية العام الحالي. فيما تم ضبط اكثر من ربع طن من المواد المخدرة واكثر من مليون حبة كبتاجون.
وبحسب معلومات رسمية فان تأريخ دخول المخدرات الى العراق هو بنفس تأريخ دخول تنظيم داعش الارهابي في العام الفين واربعة عشر. لذا تنطبق هنا المقولة التي تنص على ان المخدرات والارهاب هما وجهان لعملة واحدة.