بالفيديو: حرب المياه... دجلة يموت والفرات يجف ودعوات سريعة لانقاذ ارواح الملايين

في كل عام ومع دخول فصل الصيف يشهد العراق تحديات كبيرة في ما يتعلق بانخفاض منسوب نهري دجلة والفرات نتيجة حرب المياه التي تشنها كل من تركيا وإيران منذ عقود.

وعلى الرغم من استمرار تلك الإشكالية على مدى السنوات الماضية إلا أنها تبدو أكثر حدة هذا العام ، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف من تداعيات موسم الجفاف كاشفة عن تعرض أكثر من مليوني طفل مع أسرهم في العراق الى عجز كبير في المياه المنزلية بغضون عام الفين وثلاثين في حال عدم اتخاذ أي إجراء.

ويخوض العراق حرباً مغايرة في التكتيك والمضمون يبدو من ملامحها أنها ستكون طويلة الأمد بانخفاض معدل إيرادات نهري دجلة والفرات عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية ليتسبب بخسائر كبيرة في القطاع الزراعي وعلى مر السنين فشلت الحكومات المتعاقبة في ايجاد اتفاق طويل الامد لمشكلة المياه وضلت الحلول الترقيعية هيَ السمة الابرز لنهج تلك الحكومات اضافة الى عدم التزام تركيا وايران باتفاقية الجزائر التي تنظم الحقوق النهرية وتضمن المياه للبلدان.