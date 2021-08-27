بالفيديو: المواطنون يطالبون بحملة لاعادة اعمار الارصفة التي رُفعت عنها التجاوزات

وكان قد وجه أمين بغداد علاء معن بجرد أصحاب البسطات وعدم المساس بقوتهم اليومي، وذكر بيان للأمانة أن معن وجه بتشكيل لجنة لاعداد دراسة وتصاميم متكاملة لتطوير الشوارع التي تمت ازالة التجاوزات عنها، مؤكداً على ضرورة جرد اصحاب البسطات وعدم المساس بقوتهم اليومي.ووجه معن انذارا نهائيا لاصحاب المحال المتجاوزين داخل منطقة الطالبية..فيما كشف عن حملة لاعادة اعمار الارصفة التي رُفعت عنها التجاوزات داخل المنطقة.