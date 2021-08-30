العمليات المشتركة تكشف تفاصيل اجتماعها مع قيادات عمليات المحافظات الجنوبية (فيديو)

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اجتماعها مع قيادات عمليات المحافظات الجنوبية.





وأضاف، "عرضت الخطط استنادا للوصايا والتوجيهات المتمثلة بحماية المراكز الانتخابية والمخازن".



واكد الشمري على "ضرورة وحدة القيادة والسيطرة خلال العملية الانتخابية". وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ان اصدرت اللجنة العليا لامن الانتخابات الاوامر الخاصة بتأمين الانتخابات المقبلة، استمعنا الى عرض قدمه قائد عمليات البصرة ومدير شركة البصرة وتلاها قائد شرطة واسط بخصوص الخطة الامنية ومن ثم سننتقل الى محافظتي ذي قار وميسان ".وأضاف، "عرضت الخطط استنادا للوصايا والتوجيهات المتمثلة بحماية المراكز الانتخابية والمخازن".واكد الشمري على "ضرورة وحدة القيادة والسيطرة خلال العملية الانتخابية".

وشدد على "التعاون والتنسيق مع الدوائر المدنية المختلفة خلال العملية الانتخابية".

وبين الشمري انه "ستجري ثلاث ممارسات امنية قبل الانتخابات لتحديد السلبيات ومعالجتها".



ووصل نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، صباح اليوم الاثنين، الى محافظة ذي قار للقاء قيادات عمليات المحافظات الجنوبية.