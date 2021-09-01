بالفيديو المنازل البغدادية تفقد رونقها بسبب التضخم السكاني

التضخم السكاني يتسبب بتشويه جمالية شوارع واحياء بغداد.. فبعد ان كانت مساحات البيوت واسعة تزينها الحدائق باتت اليوم مقسمة الى عدة مساكن صغيرة وضيقة السبب عدم ايجاد حلول لازمة السكن المتراكمةبغداد لم تعد كالسابق فبيوتها ذات الطابع المعماري الجميل وحدائقها الواسعة الخلابة.. اختفت في ظل زحمة المنازل ذات الخمسين والثلاثين مترا..اما افرعها فباتت ضيقة بسبب كثافة الابواب واعداد السيارات التي خنقت كل شيء.اما الأسباب فهي متعددة. فالتضخم السكاني والحالة المادية للمواطن هي أبرزها لكن الحلول تكمن وبحسب مختصين ببناء واطئ الكلفة في محيط العاصمة وبقسط شهري يمكن المواطن من امتلاكه.وبحسب احصاءات فان اعداد المنازل في العاصمة قد تجاوزت الضعفين بعد العام الفين وثلاثة اي اذا كان الشارع الواحد يحتوي على 20 دارا فقد تعدى الستين حاليا بسبب التضخم السكاني الذي وصل الى عشرة ملايين نسمة او اكثر