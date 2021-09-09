بالفيديو: حملات انتخابية خجولة... واغلب الناخبين غير مطلعين على برامج المرشحين

والسؤال هنا هل سيتمكن الناخب من الاقتناع بمرشح اكتفى بصورته دون أن التطرق إلى برنامجه الانتخابيوتشير إحصائيات ميدانية شبه رسمية إلى أن ثمانين بالمائة من الناخبين غير مطلعين على البرامج الانتخابية للمرشحين أو بالأحرى غير مبالين لكثرة الوعود التي يطلقها المرشح أثناء حملته الانتخابية ولا يتحقق منها اي شيء عندما يعتلي كرسي البرلمانأربعة أسابيع تقريبا هو السقف الزمني الذي يفصل الناخب عن المرشح ومهما كان الإحباط مخيم على احتمالية عودة نفس الوجوه الا أن البعض مازال يقول لو خليت قلبت