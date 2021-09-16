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بالفيديو: الصحة تؤكد أن التسجيل على قانون الضمان الصحي سيفتح قريبا..

بالفيديو

2021-09-16 | 05:27
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بالفيديو: الصحة تؤكد أن التسجيل على قانون الضمان الصحي سيفتح قريبا..

المصدر:
السومرية
1,095 مشاهدة

عندما تمرض ولا تملك المال هنالك تأمين صحي يوفر لك تكاليف علاجك هذا هو المفترض بكل دول العالم وحتى العراق بعد اقرار قانون الضمان الصحي الذي دخل حيز التنفيذ كمرحلة اولى قبل شهر من الوقت الحالي

التسجيل في قانون الضمان الصحي سيبدأ قريبا وفقا لوزارة الصحة التي اكدت ان التسجيل سيشمل اولا الموظفين بشكل اجباري ومن ثم سيترك الخيار للمواطنين وذلك من خلال اجتماع موسع مع هيأة رئاسة البرلمان لوضع اللمسات الاخيرة على الية التنفيذ كمرحلة اولى من اجل نقل الواقع الصحي في العراق الى مستوى افضل من الحالي.

قانون الضمان الصحي سيعمل وبحسب جهات معنية على تنظيم فوضى الاسعار التي ترافق اجور العيادات والمستشفيات الاهلية ومن خلاله سيتمكن المواطن عبر بطاقة رسمية الحصول على كشفية وعلاج يستقطعان من الضمان المستقطع من قبله دون دفع التكاليف الى الطبيب بطريقة مباشرة.

وفي العادة يضم التأمين الصحي ثلاثة اطراف اساسية وهي المستفيد وشركة التأمين ومقدم الخدمة المشفى او المركز الصحي وبهذا يكون الضمان معمولا به اسوة ببلدان العالم.
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