بالفيديو: الصحة تؤكد أن التسجيل على قانون الضمان الصحي سيفتح قريبا..

التسجيل في قانون الضمان الصحي سيبدأ قريبا وفقا لوزارة الصحة التي اكدت ان التسجيل سيشمل اولا الموظفين بشكل اجباري ومن ثم سيترك الخيار للمواطنين وذلك من خلال اجتماع موسع مع هيأة رئاسة البرلمان لوضع اللمسات الاخيرة على الية التنفيذ كمرحلة اولى من اجل نقل الواقع الصحي في العراق الى مستوى افضل من الحالي.قانون الضمان الصحي سيعمل وبحسب جهات معنية على تنظيم فوضى الاسعار التي ترافق اجور العيادات والمستشفيات الاهلية ومن خلاله سيتمكن المواطن عبر بطاقة رسمية الحصول على كشفية وعلاج يستقطعان من الضمان المستقطع من قبله دون دفع التكاليف الى الطبيب بطريقة مباشرة.وفي العادة يضم التأمين الصحي ثلاثة اطراف اساسية وهي المستفيد وشركة التأمين ومقدم الخدمة المشفى او المركز الصحي وبهذا يكون الضمان معمولا به اسوة ببلدان العالم.