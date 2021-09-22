بالفيديو مخاوف نيابية من صفقة سياسية لإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك

كشفت اوساط نيابية عن وجود مخاوف من صفقة سياسية تهدف لإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك قبيل موعد الاقتراع، في وقت لا تزال فيه الاعتراضات قائمة على عودة تلك القوات إلى المحافظةرغبة القوى الكردية بعودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك وتحديدا إلى قاعدة كيوان ما عادت خفية عن الجميع لكن ما هو مخفي جاء على لسان أوساط نيابية تحدثت عن صفقة سياسية قد تسبق الانتخابات مابين المركز والاقليم لإعادة تموضع هذه القوات داخل المحافظة رغم اعتراضات صريحة من قبل العرب والتركمانعودة البيشمركة إلى كركوك ربما ستكون هي إحدى شروط القوى الكردية في المشاركة بالتشكيلة الحكومية المقبلة فمن يعيد لهم هذه القوات إلى مقراتها كما كانت قبل الفين وسبعة عشر سيحظى بدعم كردي داخل قبة البرلمان وفقا لرؤية متابعينلا عودة لقوات البيشمركة إلى كركوك هذا أكده المركز في تصريحات سابقة لكن ما يجري عكس ذلكحيث يرى مراقبون أن محاولات التمهيد بدأت بإعادة افتتاح مقرات إحدى الأحزاب الكردية داخل المحافظة ما يؤشر إلى نية العودة قريباً جداً