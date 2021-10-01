بالفيديو مطالبات بتوزيع السلات الغذائية ضمن مواعيد محددة

يطالب مواطنون بمواصلة توزيع السلات الغذائية ضمن مواعيد محددة, لما توفره من دعم للعائلات المحتاجة, مؤكدين ضرورة الاهتمام بمفرداتها وبذل المزيد من الجهد لمراقبة آليات التوزيع.القليل خير من الحرمان يتحدث احدهم واصفاً ما سُمي بالسلة الغذائية التي وزعت كبديل عن البطاقة التموينية, وإن كانت هذه الخطوة غير مألوفة لدى الشارع إلا أن البعض وجد أنها ستدعم الى حد ما المواطن الفقير, خاصة إذا ما وزعت بصورة مستمرة مع الاهتمام اكثر بمفرداتها.ولا تبتعد اغلب الاراء بهذا الخصوص بعيداً عن بعضها, إذ يؤكد الجميع على اهمية العمل على ديمومة هذه السلات الغذائية, مع بذل مزيد من الجهد لمراقبة آلية توزيعها بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين.وتجد الجهات المختصة أن مشروع السلة الغذائية يمثل نقلة نوعية في عمل نظام البطاقة التموينية، ويعزى ذلك الى اشراك القطاع الخاص الذي له القدرة على التعاقد بشكل سريع فيما تبقى مهمة الوزارة مقتصرة على التوزيع والمراقبة والمتابعة.