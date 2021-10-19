"الإطار التنسيقي" محاولة لتشكيل الكتلة السياسية الأكبر

على الرغم من الاعتراضات الكبيرة التي رافقت نتائج الانتخابات ، إلا أن بعض القوى الشيعية تحاول خلف الكواليس تشكيل كتلة أكبر للظفر بتشكيل الحكومة، في حين يرى مراقبون أن المشهد السياسي سيشهد خلافات حادة في ظل معطيات المرحلة المقبلة وما تشهدها من مناكفات بين القوى السياسيةاكثر من ثلاثة وتسعين نائبا يجمعهم الاطار التنسيقي الذي تأسس بعد انتهاء عرض النتائج الاولية من قبل مفوضية الانتخابات والذي يضم دولة القانون وتيار الحكمة والنصر وقوائم تحالف الفتح، ويهدف الى توحيد الموقف السياسي بشأن نتائج الانتخابات التي يشككون بها ويطرحون جميع الخياراتالتشكيك و التزوير احد الاتهامات الموجهة من قبل كتل الاطار التنسيقي، لمفوضية الانتخابات فهل ستتغير هذه الادعاءات بعد تقديم الطعون ام انهم سيمتنعون عن المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة او يبقى الاصرار على تكوين الكتلة الاكبر