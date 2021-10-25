بيان مجلس الامن بشأن الانتخابات يعمق الخلافات السياسية

اشادة مجلس الامن الدولي بالانتخابات العراقية اثارت حفيظة بعض القوى السياسية التي تنتظر نتائج طعونها على نتائج الاقتراع،، واصفين مباركة مجلس الامن بالسابقة لاوانهااعادة العد والفرز يدويا في كل المحطات هذا ما اصر عليه تحالف الفتح بعدما تفاجأ ببيان مجلس الامن الدولي الذي بارك الانتخابات المبكرة بطريقة وصفها متابعون مبكرة جدا وسط حالة من الاستغراب السياسي كون الطعون الى الان لم تُرد كاملة والهيأة القضائية لم تصادق على النتائج النهائيةازمة سياسية في طريقها الى الانسداد التصعيد بالرفض واضح على الرغم من ان الاغلبية اعترفت نوعا ما بشرعية الانتخابات ونزاهتها، وفي ظل رفض وقبول يرى مراقبون ان الخروج من الازمة الحالية مرهونٌ بالتوافقات ومدى تعاطي الكتل الرافضة مع الكتل المؤيدة في تسوية الخلافات والجلوس الى طاولة حوار تشكل من خلالها الحكومة المقبلةوتيرة الشد الحاصلة ما بين القوى الخاسرة والفائزة لن تستقر عند حكومة اغلبية سياسية لا بل سيتعقد المهشد اكثر ما لم تذهب جميع القوى السياسية الى حكومة توافقية بحسب اوساط متابعة