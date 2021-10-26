بالفيديو تهديم وتهجير قسري للمنازل بمنطقة جسر ديالى

"بالشفلات" جهات عدة تسعى لهدم منازل مواطنين بمنطقة جسر ديالى رغم التصريحات الحكومية التي منعت هذا الامرتهديم وتهجير قسري رغم تصريحات جهات عدة بمنع الامرهذا ماتعرض له اهالي منطقة جسر ديالى اطراف العاصمة بغداد..عقب وصول اليات بدات بدك منازلهم وتحويلها لانقاض بامر من قبل اشخاص يقول الساكنون هنا بانهم تابعون لاحزاب معينةايتام وارامل ومعوقون هم ابرز الشرائح القاطنة هذا المكان..و الذي يعتبر منطقة نائية مقارنة بمناطق مركز العاصمة..ليناشدوا الجهات المعنية بالوقوف معهم وعدم السماح لتلك الجهات بهدم منازلهمالعوز والفقر وضعف الحال امور دفعت بهذه العوائل للسكن هنا فلا معين لهم سوى انفسهم وعملهم اليومي الذي لايجنون منه سوى بضعة الاف لاتكفي الا لسد ابسط احتياجاتهم اليومية