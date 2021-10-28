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بالفيديو احداثيات الهجوم الدامي على قرية نهر الامام

بالفيديو

2021-10-28 | 04:00
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بالفيديو احداثيات الهجوم الدامي على قرية نهر الامام

المصدر:
السومرية
1,020 مشاهدة

اكثر من ثلاثين شهيدا وجريحا بينهم نساء ذهبوا ضحية خلال الهجوم الارهابي الذي وقع ليلة الثلاثاء بقضاء المقدادية في ديالى , فيما شنت احدى القبائل هجوما على قرية "نهر الامام" في المحافظة للانتقام لابنائهم.


سلسلة من الهجمات الارهابية تتعرض لها محافظة ديالى اخرها كان ليلة الثلاثاء والذي راح ضحيته اكثر من ثلاثين شهيدا وجريحا بينهم نساء في مشهد مؤلم بقرية الرشاد في اطراف قضاء المقدادية

في بادئ الأمر وقبل الهجوم قام عناصر داعش باختطاف اربعة مدنيين من منطقة الرشاد وطلبوا فدية لاطلاق سراحهم وحدد مكان تسلم الفدية واطلاق سراح المخطوفين في اطراف قرية الرشاد واثناء ذهاب ذوي المخطوفين لتسلم ابنائهم فتح الارهابيون النار مما سبب هلعاً للأهالي وهبوا الى مكان الحادث ليسقطوا في كمين النيران الكثيفة لعناصر التنظيم الاجرامي ما خلف اكثر من ثلاثين ضحية من المدنيين وجميعهم من ابناء قبيلة بني تميم

وبعد مرور ساعات على الهجوم الدامي قام الالاف من قبيلة بني تميم بهجوم من اربعة محاور بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة على قرية نهر الامام في قضاء المقدادية بغية الانتقام لابنائهم , مما ادى الى قتل وجرح عدد من المدنيين وهدم منازل في القرية , في مشهد ينذر بعودة الطائفية الى المحافظة.

ووصل وفد امني رفيع الى ديالى يضم رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يارالله , ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومستشار جهاز الأمن الوطني قاسم الاعرجي فضلا عن رئيس تحالف الفتح هادي العامري للوقوف على الاحداث الأمنية المتسارعة ولمنع انهيار الوضع الامني في ديالى , فيما اعلن الحشد الشعبي وضع جميع قدراته العسكرية تحت امرة قيادة العمليات المشتركة , مؤكدا استعداده الكامل للانتقال الى اي منطقة تشهد انتهاكا.

ويتهم اهالي ديالى الاحزاب السياسية التي تتناحر فيما بينها للحصول على مكاسب خلال الحكومة المقبلة بانها كانت وراء هذه الدماء التي سالت, داعين الكتل السياسية الى ابعاد خلافاتهم عن المحافظة
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