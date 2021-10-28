مراقبون : الارهابيون يستغلون هشاشة الوضع العراقي بعد الانتخابات

يرى البعض أن التوصل الى حالة من الاتفاق لحسم هذا الجدل, قد يكون مفيداً لصب الاهتمام مجددا على ملاحقة هذه الجماعات الارهابية.العمليات الارهابية الاخيرة تشير بطبيعة الحال الى وجود الكثير من الخلايا النائمة التي قد تنشط مستغلة اي هشاشة في الاوضاع على جميع الصعد, وهو الامر الذي يتطلب جهوداً امنية مكثفة للحد من هذا النشاط الارهابي.وتأتي الهجمات الارهابية التي نفذت بقضاء المقدادية في ديالى بعد مدة قصيرة من اجراء الانتخابات المبكرة, وسط مطالبات شعبية واسعة بوضع حد لحالة التشظي والابتعاد عن الخلافات, والتوجه صوب العمل على تحقيق مصلحة المواطن بما يحقق له الامن والعيش الكريم.