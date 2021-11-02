Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حديث لبناني جديد عن الخلاف مع السعودية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مع تطابق العد اليدوي الكتل المعترضة تصعد والخلافات تشتد

بالفيديو

2021-11-02 | 06:57
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

مع تطابق العد اليدوي الكتل المعترضة تصعد والخلافات تشتد

المصدر:
السومرية
935 مشاهدة

تطابق نتائج العد اليدوي : حديث لم يرق للاطراف المعترضة ويدفعها للضغط صوب تحقيق توافق لتشكيل الحكومة الجديدة

لم تحقق الطعون التي قدمت من قبل المعترضين ما كانوا يرجونه من نتائج قد تغير قليلا في موازين القوى، وهو امر يدفعهم للضغط نحو تحقيق التوافق وفي حال عدم حصوله ستكون المطالبة بالغاء النتائج حاضرة لتزيد من تعقيد المشهد.

اعترضت فلم يجدِ اعتراضها ثم قدمت الطعون فظهرت النتائج متطابقة، وانحسر الوقت وضاعت مساحة الاعتراض، فكسرت المألوف وصارت تطالب بالغاء النتائج، انها تلك الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات الاولية، وما دفعها لطرح هذا ما هو الا مجرد تشكيك بمفوضية يقودها القضاة اخذت على عاتقها مسؤولية اجراء الانتخابات المبكرة.

ولا يبدو ان حالة الاعتراض والرفض التي تعيشها بعض القوى السياسية ستنتهي إلا في حال خلق حالة توافقية ترضي الجميع، وهو مايبدو بأنه صار الطريق الاوحد الذي غدا متاحاً للمعترضين، ادواتهم في تحقيق ذلك اتضحت في اعتصامات تنظمها جماهيرهم في خطوة ضاغطة لتحقيق مسعاهم.

كل ما يجري من خلافات وسجالات يراكم ويزيد من الانعكاسات السلبية على الشارع العراقي، فضلا عن انه يضاعف من حالة ترهل الثقة بين المواطن والعملية السياسية، التي ضاقت بها ذرعا الاوساط الشعبية وتبدو فاقدة للامل بتحقيق مطالبها باجراء اصلاحات تصب في صالحهم وفقا لكثيرين.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

انتخابات 2021

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:49 | 2021-11-02 11:49
11:36 | 2021-11-02 11:36
11:34 | 2021-11-02 11:34
المزيد
اعلان
اعلان
السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
20.47%
09:24 | 2021-11-02
السيستاني يصدر بيانا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة
09:24 | 2021-11-02
انتهاء &quot;الخوف&quot; من كورونا.. علماء يحددون &quot;شرطين&quot;
17.74%
13:25 | 2021-10-31
انتهاء "الخوف" من كورونا.. علماء يحددون "شرطين"
13:25 | 2021-10-31
الفلافل العراقية في المنزل.. طريقة سهلة وسريعة
16.57%
07:49 | 2021-11-02
الفلافل العراقية في المنزل.. طريقة سهلة وسريعة
07:49 | 2021-11-02
مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني
16.56%
18:24 | 2021-11-01
مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني
18:24 | 2021-11-01
بالوثائق.. التربية تنشر خطة دوام المدارس للعام الدراسي الجديد
15.55%
10:19 | 2021-11-01
بالوثائق.. التربية تنشر خطة دوام المدارس للعام الدراسي الجديد
10:19 | 2021-11-01
قمة المناخ.. تحذيرات بغرق مدن عدة بينها عربية
13.12%
12:09 | 2021-11-01
قمة المناخ.. تحذيرات بغرق مدن عدة بينها عربية
12:09 | 2021-11-01
المزيد
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.