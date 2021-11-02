مع تطابق العد اليدوي الكتل المعترضة تصعد والخلافات تشتد

لم تحقق الطعون التي قدمت من قبل المعترضين ما كانوا يرجونه من نتائج قد تغير قليلا في موازين القوى، وهو امر يدفعهم للضغط نحو تحقيق التوافق وفي حال عدم حصوله ستكون المطالبة بالغاء النتائج حاضرة لتزيد من تعقيد المشهد.اعترضت فلم يجدِ اعتراضها ثم قدمت الطعون فظهرت النتائج متطابقة، وانحسر الوقت وضاعت مساحة الاعتراض، فكسرت المألوف وصارت تطالب بالغاء النتائج، انها تلك الاطراف المعترضة على نتائج الانتخابات الاولية، وما دفعها لطرح هذا ما هو الا مجرد تشكيك بمفوضية يقودها القضاة اخذت على عاتقها مسؤولية اجراء الانتخابات المبكرة.ولا يبدو ان حالة الاعتراض والرفض التي تعيشها بعض القوى السياسية ستنتهي إلا في حال خلق حالة توافقية ترضي الجميع، وهو مايبدو بأنه صار الطريق الاوحد الذي غدا متاحاً للمعترضين، ادواتهم في تحقيق ذلك اتضحت في اعتصامات تنظمها جماهيرهم في خطوة ضاغطة لتحقيق مسعاهم.كل ما يجري من خلافات وسجالات يراكم ويزيد من الانعكاسات السلبية على الشارع العراقي، فضلا عن انه يضاعف من حالة ترهل الثقة بين المواطن والعملية السياسية، التي ضاقت بها ذرعا الاوساط الشعبية وتبدو فاقدة للامل بتحقيق مطالبها باجراء اصلاحات تصب في صالحهم وفقا لكثيرين.