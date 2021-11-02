بعد عامين من الانقطاع عودة الدوام الحضوري في المدارس

بعد قرار وزارة التربية بعودة الدوام الحضوري باشر ومع بدء العام الدراسي الجديد اكثر من عشرة ملايين طالب في عموم العراق وسط تحديات صحية وخدمية تتطلب دعم الجهات المسؤولة للنهوض بالواقع التربويصوت الاجراس يدق هنا ايذاناً بعودة الدوام الحضوري في جميع مدارس العراق بعد انقطاعً دام لأكثر من عامين وبواقع اربعة ايام في الاسبوع وفق قرارات وزارة التربية وخلية الصحة والسلامة الوطنيةفرحة ذوي الطلبة على اعتاب المدارس.. كانت عاملا محفزا وبددت المخاوف لدى ابائهم للتوجه نحو المدارس مع بدء الدوام الحضوري وسط تعاون مشترك بينهم وبين ادارات المدارس بخصوص اجراءات السلامةويواجه الطالب العراقي مع اول ايام العام الدراسي الجديد عدة تحديات ابرزها الصحية والخدمية اضافة لنقص المباني والمستلزمات المدرسية بسبب قلة التخصيصات المالية وفق تصريحات رسمية