ما بعد انتخابات 2021..حالة من الانسداد السياسي تسود العراق

مابين الكتلة الكبرى والأغلبية الوطنية السباق السياسي يصل إلى أقصى مراحل الانسداد وسط تكهنات بالخروق من بوتقة الحكومة التوافقيةالتنافس يشتد ما بين الخاسر والفائز. كتل سياسية تصعد للوصول إلى قمة الكتلة الكبرى وأخرى تتحرك باتجاهات معاكسة للحصول على أغلبية جديدة تسمى بالوطنيةالكتلة الصدرية والإطار التنسيقي يبدو أنهما وصلا إلى طريق شبه مسدود بعد ما اغلق الصدر ابواب التوافقات بالأغلبية والى حين المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلان اسماء الفائزين رسميا يرى مراقبون أن الأزمة معقدة ومصيرها ضبابي رماديوما يؤشر إلى أنغلاق المشهد على أزمة معقدة هو تطور الخلافات إلى حد الطوائف بدل المكونات وعلى عكس ما كان يدور في السابق قبيل كل تشكيلة حكومية... الخلاف الحالي وبقراءة أوساط متابعة هشم التوافقات السابقة داخل البيت الشيعي وحولها إلى صراع لن ينتهي دون حوار حقيقي يقنع جميع الأطرافخطان متوازيان لن يلتقيان ابدا هكذا يبدو المشهد السياسي في أقصى مراحل الانسداد والانغلاق ومن يدري بين ليلة وضحاها قد يتحول الانسداد إلى انفراج وفقا لمتابعين