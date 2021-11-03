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قيادة العمليات المشتركة تحذر من الشائعات التي تربك أمن المواطن

بالفيديو

2021-11-03 | 05:55
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قيادة العمليات المشتركة تحذر من الشائعات التي تربك أمن المواطن

المصدر:
السومرية
502 مشاهدة

مطالبات بتوسعة اساليب محاربة الارهاب في البلاد والعمليات المشتركة تقلل من اهمية النشطات الارهابية الاخيرة وتحذر من الشائعات

على خلفية التحركات الارهابية الاخيرة تتزايد المطالبات بضرورة تفعيل الجهود التوعوية لمحاربة الارهاب فكريا كمحاربته عسكرياً, في وقت تحذر فيه قيادة العمليات المشتركة من بث الشائعات لارباك أمن المواطن.

في محاولة لتصدر المشهد تتحرك الخلايا الارهابية النائمة, مستغلة حالة التوتر السياسي التي تعيشها البلاد, وعلى مقربة من ملاذاتها في جبال حمرين ومحكول نفذت تلك العناصر هجمات متفرقة, وعلى إثر ذلك كان السؤال ماذا يتطلب للحد من تلك التحركات؟

يجيب مراقبون ان ثمة حاجة ضرورية لحملة معالجة فكرية تستهدف الفئات المجتمعية, تكون مساندة لنظيرتها الامنية التي تنفذ لملاحقة العناصر الارهابية.

على المستوى العسكري اتجهنا الى مقر قيادة العمليات المشتركة, نسأل عن ماهية الخطط التي وضعت لمواجهة هذه النشاطات

يقول المسؤولون هناك أنه لا مخاطر كبيرة تذكر إثر تلك الهجمات وأن الوضع مسيطر عليه من القوى الامنية, لكنها تحذر من محاولات بث الشائعات عبر وسائل مختلفة تولد الذعر لدى المواطن.

ويرى كثيرون ضرورة الاسراع في حلحلة المشكلات من قبل الاطراف السياسية, لغلق الطريق أمام من يسعى أو يحاول أن يستغل هذه الظروف في تنفيذ مخططات تضر بالمواطن وامنه من قبل جماعات ارهابية لا تزال تتحين الفرص .

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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