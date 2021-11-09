شحة المياه تهدد بانحسار مساحات زراعية كبيرة في العراق

يعاني الفلاح العراقي من شحة المياه وصعوبة وصولها للاراضي الزراعية وارتفاع نسب الملوحة بعد انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وهذا ماكان سببً بزيادة معاناتهالماء سر الحياة وهو سر العراق ايضاً فالبلد الذي تعتمد اراضيه الزراعية على نهرين رئيسيين بات اليوم مهدداً بالشحة والتصحر بعد انخفاض مناسيب المياه الصادرة من تركيا وايران وهذا ما كان سبب بمطالبة وزارة الزراعة الجهات المعنية بالضغط على الدول التي تحرم العراق من مستحقاته المائيةوما يزيد الطين بله هو مرور موسم امطار في السنة الماضية هو الاكثر جفافاً بالاربعين عاماً الاخيرة والذي تسبب بنقص حاد بتدفق المياه في نهري دجلة والفرات الامر الذي زاد من معاناة الفلاح خاصة في المناطق الجنوبيةالعراق الذي يمتلك اكثر من عشرين مليون دونم للزراعة بات اليوم مهدداً بشحة المياه وارتفاع نسبة الملوحة وهذا ما كان سببً بزيادة معاناة الفلاح الذي ينتظر الحلول السريعة قبل فوات الاوان