خطر جسيم يهدد شركة الخطوط الجوية والسومرية تكشف الوثائق

بدأت هيأة النزاهة الاتحادية التحقيق في ملف وصف بالخطير والمهم جدا والذي سيتسبب بدمار شركة الخطوط الجوية العراقية , واكد مختصون ان الملف يخص عقد نظام "بي اس اس" الخاص بشركة الخطوط الجوية والذي تم الاعلان عنه بطريقة الدعوات المباشرة وهذا مخالف للقانونهيأة النزاهة الاتحادية تباشر التحقيق في ملف وصف بالخطير والمهم جدا والذي سيتسبب بدمار شركة الخطوط الجوية العراقية , واكد مختصون ان الملف يخص عقد نظام "بي اس اس" الخاص بشركة الخطوط الجوية والذي يعتبر النابض الاساسي للشركة ، والذي تم الاعلان عنه بطريقة الدعوات المباشرة وهذا يخالف القانون , ووفق المختصين فأن بعض السماسرة لجأوا إلى التوسط لبعض الشركات للتكفل بالموضوع رغم وجود شركات قدمت عروضا أفضل وأسعار أقل وخدمات مجانية , وبحسب وثائق حصلت عليها السومرية فان أبرز أولئك السماسرة هم عباس عمران موسى، الذي تلقى رشوة كبيرة من شركة اماديوس بمبلغ اكثر من ٥٠٠ الف دولار، وبواسطة كل من شبير وحسن وعباس فاضل وهدى مولود وصلاح نور الدين.ومن ابرز المخالفات التي سجلتها اللحنة التدقيقية فان نقاط تقييم شركة اماديوس هي ثمانين نقطة وعدد نقاط شركة بروهاب هي ثمانين نقطة حيث تم اعتماد شركة اماديوس على الرغم من تساوي النقاط.. اما شركة سايبر فعدد نقاط تقييمها هو اربع وسبعين وان السعر المقدم من قبلها اقل من الشركتين المذكورتين ولم يتم اعتمادها.وحذر المختصون من افلاس شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب الفساد والاعتماد على شخصيات فاسدة وغير كفوئة في ادارة هذا الملف الحيوي.. مبينين ان احدى الشركات التي رشحتها لجنة العروض الفنية تحصل على فواتير شهرية من شركة الخطوط الجوية تقدر بثلاثة مليون دولار. وهذا ما كشفته مصادر في هيئة النزاهة الاتحادية.