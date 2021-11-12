تنظيم العلاقة بين المركز والاقليم محور لقاء الاتحاد الوطني الكردستاني مع الكتلة الصدرية

تنظيم العلاقة ما بين المركز والاقليم والنظر بجدية الى اهمية المرحلة المقبلة هما ابزر ما دار من حوار في اجتماع الكتلة الصدرية بوفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي زار بغداد تمهيداً لجولة مباحثات من شأنها ترطيب الاجواء ما قبل الموعد الرسمي للمصادقة على نتائج الانتخاباتبيضة القبان كما يطلق عليها في كل تشكيلة حكومية .. القوى الكردية تتوافد الى العاصمة بغداد كتلة تلوى الاخرى تحت اطار المفاوضاتوفي اخر تحديث لجولة التفاهمات تمهيدا لخريطة التحالفات وفد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي وصل الى العاصمة بغداد قادما من محافظة السليمانية يلتقي الكتلة الصدرية في اجتماع مقتضب ناقش العديد من القضايا والملفات حيث تطرق الاجتماع وبحسب قيادات كردية الى اهمية المرحلة اي ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات اضافة الى ضرورة تنظيم العلاقة ما بين بغداد واقليم كردستان ضمن الاطر الدستورية التي حددت الحقوق والواجبات لكلا الطرفينلقاء سريع لكنه وبقراءة سياسية وضع اللمسات الاولى لما بعد نتائج الانتخابات وهي المرحلة الاهم في الحجر الاساس للحكومة المقبلة فهنا قد تتضح الرغبات الكردية وبشكل عام الى اي كفة تميل لاسيما ان هذا الاجتماع وقبل ايام قليلة جدا سبقه لقاء ودي جمع ايضا الكتلة الصدرية بوفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بحوار اشار الى ان القوى الكردية بانتظار توافق شيعي_ شيعي للبدء بجولة تنقل التفاهامات الى مرحلة التحالفات