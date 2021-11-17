اصحاب المولدات الحكومية يرفعون تسعيرة الامبير والمواطنون يناشدون

مشغل مولدة حكومية بمنطقة حي العامل يفرض تسعيرة 20 الف دينار للامبير الواحد واهالي المنطقة يناشدون الجهات المحليةبعشرين الف دينار رغم كونها حكومية تسعيرة "امبير" فرضها صاحب المولدة هذه بمنطقة حي العامل رغم مناشدات الاهالي بتخفيضها واحتجاجهم على التسعيرة التي من المفترض بانها سبعة الاف ديناروسببت هذه المولدات كونها داخل زقاق سكني ضيّق العديد من المشاكل ابرزها تصدع المنازل والدخان الخانق..ناهيك عن شبكة الاسلاك المتشعبة والممتدة لعشرات الامتاروينتظر الاهالي هنا تحركا سريعا وحقيقيا من قبل محافظة بغداد..كونها الجهة المعنية بمراقبة تسعيرة المولدات التي بات يستغل مشغلوها العلاقات وغياب الرقابة التي تضع حدا لهكذا تصرفات