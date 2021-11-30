ما دور الاعلام في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المجتمع؟

بالتزامن مع قرب يوم ذوي الاعاقة العالمي وللحد من قيام بعض وسائل الاعلام استغلال حالاتهم الاستثنائية اقام تجمع ذوي الاعاقة وبرعاية حكومية وبالتعاون مع منظمات انسانية مختصة دورة تستمر ليومين للوقوف على تاثير الرسالة الاعلامية وانعكاسها على نفسية المعاقين الذين يشكلون 13%من عدد سكان البلادوسائل الاعلام المشاركة وفي مقدمتها السومرية اكدت على اهمية توخي الحذر في نقل مشاكل ذوي الاعاقة وضرورة التركيز على الجانب المشرق الذي يمثل شريحة كبيرة منهم