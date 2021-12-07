انتخابات العراق: الرافضون نحو القضاء والفائزون يمتنعون عن التوافق

بينما يتجه الرافضون للقضاء لمواصلة اعتراضهم على نتائج الانتخابات يواصل الفائزون تمسكهم بالتوجه صوب حكومة اغلبية بعيدا عن التوافقات السياسية, يأتي ذلك رغم التحضيرات لاجتماع يجمع الطرفين فهل من حلول ستطرح وما هو شكلها المرتقبلا يبدو من خسر مقتنعاً بخسارته, لذلك فأنه يحاول سلك طرق متعددة ضمن أطر وسياقات قانونية, يسعى من خلالها لأن يحقق تغييراً ولو بسيطاً على الأقل يصب في مصلحة تلك الأطراف, مؤخراً يتجه الاطار التنسيقي لرفع دعوى قضائية مسنودة بجملة وثائق تثبت حصول تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات, وإثر هذا التحرك ستكون الجهات القضائية ملزمة بالتعامل مع هذا الحراك, فهل سيثمر عن الغاء نتائج العملية الانتخابية كما يطمحون ؟كل ما يجري من تحركات في المضمار السياسي يصفها البعض بأنها مناوشات قبيل تشكيل الحكومة, وهي تصرفات معتادة والهدف منها واضحوهو تشكيل حكومة تضم جميع القوى التقليدية وتحافظ على مكاسبها وتحميها من أي مساءلة مستقبلية، وهي نتيجة حتمية سيبلغها الجميع, معادلة التوافق من جديد ستثبت وجودها في نهاية المطاف.شعبياً يلقي الكثيرون باللوم على المواطنين الذين امتنعوا عن التصويت بيوم الاقتراع فضلاً عن قلة وعي من ادلوا باصواتهم ما ادى حسب وجهة نظر الاوساط الشعبية الى إبقاء سطوة الاحزاب السياسية وسيطرتها على المشهد السياسي.ويترقب الجميع ما ستفضي الى اجتماعات الاطار التنسيقي مع التيار الصدري, والتي ربما تكون بداية إنفراجة الازمة القائمة, أو تدفع باتجاه المزيد من التعقيد للمشهد السياسي في حال استمرار التزمت بالمواقف دون الاخذ بالحسبان خطورة المرحلة التي يمر بها البلد.