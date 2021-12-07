Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق من "بتروفيتش" بعد الخسارة أمام قطر- عاجل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

انتخابات العراق: الرافضون نحو القضاء والفائزون يمتنعون عن التوافق

بالفيديو

2021-12-07 | 03:20
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

انتخابات العراق: الرافضون نحو القضاء والفائزون يمتنعون عن التوافق

المصدر:
السومرية
505 مشاهدة

نحو القضاء يتجه الرافضون .. والفائزون يمتنعون عن التوافق . لا غربية ولا شرقية هكذا يقولون .. فكيف سيكون شكل الحلول ؟


بينما يتجه الرافضون للقضاء لمواصلة اعتراضهم على نتائج الانتخابات يواصل الفائزون تمسكهم بالتوجه صوب حكومة اغلبية بعيدا عن التوافقات السياسية, يأتي ذلك رغم التحضيرات لاجتماع يجمع الطرفين فهل من حلول ستطرح وما هو شكلها المرتقب

لا يبدو من خسر مقتنعاً بخسارته, لذلك فأنه يحاول سلك طرق متعددة ضمن أطر وسياقات قانونية, يسعى من خلالها لأن يحقق تغييراً ولو بسيطاً على الأقل يصب في مصلحة تلك الأطراف, مؤخراً يتجه الاطار التنسيقي لرفع دعوى قضائية مسنودة بجملة وثائق تثبت حصول تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات, وإثر هذا التحرك ستكون الجهات القضائية ملزمة بالتعامل مع هذا الحراك, فهل سيثمر عن الغاء نتائج العملية الانتخابية كما يطمحون ؟

كل ما يجري من تحركات في المضمار السياسي يصفها البعض بأنها مناوشات قبيل تشكيل الحكومة, وهي تصرفات معتادة والهدف منها واضح 

وهو تشكيل حكومة تضم جميع القوى التقليدية وتحافظ على مكاسبها وتحميها من أي مساءلة مستقبلية، وهي نتيجة حتمية سيبلغها الجميع, معادلة التوافق من جديد ستثبت وجودها في نهاية المطاف.

شعبياً يلقي الكثيرون باللوم على المواطنين الذين امتنعوا عن التصويت بيوم الاقتراع فضلاً عن قلة وعي من ادلوا باصواتهم ما ادى حسب وجهة نظر الاوساط الشعبية الى إبقاء سطوة الاحزاب السياسية وسيطرتها على المشهد السياسي.

ويترقب الجميع ما ستفضي الى اجتماعات الاطار التنسيقي مع التيار الصدري, والتي ربما تكون بداية إنفراجة الازمة القائمة, أو تدفع باتجاه المزيد من التعقيد للمشهد السياسي في حال استمرار التزمت بالمواقف دون الاخذ بالحسبان خطورة المرحلة التي يمر بها البلد.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

انتخابات 2021

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:30 | 2021-12-07 07:30
07:26 | 2021-12-07 07:26
07:21 | 2021-12-07 07:21
المزيد
اعلان
أول تعليق من &quot;بتروفيتش&quot; بعد الخسارة أمام قطر- عاجل
21.9%
16:24 | 2021-12-06
أول تعليق من "بتروفيتش" بعد الخسارة أمام قطر- عاجل
16:24 | 2021-12-06
انفجار سيارة مفخخة في البصرة.. هذه الحصيلة - عاجل
21.59%
03:49 | 2021-12-07
انفجار سيارة مفخخة في البصرة.. هذه الحصيلة - عاجل
03:49 | 2021-12-07
بالفيديو.. قرداحي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده في لبنان
16.65%
01:35 | 2021-12-06
بالفيديو.. قرداحي يوجه رسالة لمحمد بن سلمان ويذكره بماضي والده في لبنان
01:35 | 2021-12-06
الاتحاد العراقي يبدي موقفاً شديداً من أحداث مباراة اربيل والشرطة
13.54%
11:44 | 2021-12-05
الاتحاد العراقي يبدي موقفاً شديداً من أحداث مباراة اربيل والشرطة
11:44 | 2021-12-05
الخلية تصدر بياناً بشأن انفجار البصرة – عاجل
13.21%
04:40 | 2021-12-07
الخلية تصدر بياناً بشأن انفجار البصرة – عاجل
04:40 | 2021-12-07
محافظ البصرة يعلن حصيلة التفجير قرب المستشفى الجمهوري - عاجل
13.11%
04:30 | 2021-12-07
محافظ البصرة يعلن حصيلة التفجير قرب المستشفى الجمهوري - عاجل
04:30 | 2021-12-07
المزيد
خرق للسيادة
خرق للسيادة
حادث عرضي
حادث عرضي
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.