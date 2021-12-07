ما هو تأثير تأخر حسم نتائج الانتخابات على الوضع العراقي؟

لم تحسم الى الان نتائج الانتخابات المبكرة في دوامة التأخير على الرغم من الاعلان النهائي لاسماء المرشحين الفائزين حيث يرى مراقبون ان التأخير الحاصل كان متوقعا نتيجة الظرف المربك الذي احاط بسير الانتخابات ونتائجهااكثر من خسمين يوما ونتائج الانتخابات المبكرة تتأرجح بين اعلانٍ اولي ونهائي وصولا الى المحكمة الاتحادية بانتظار الحسم والى الان لم تحسم .. وفي مقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة يجد مراقبون ان هذه الدورة تأخرت في المصادقة على اسماء المرشحين الفائزين كونها جاءت وسط ظرف مربك بالخلافاتالتأخير الحاصل في حسم الملف الانتخابي سيؤثر بشكل مباشر على سير التشكيلة الحكومية التي ستتعطل تلقائياً كل ما تاخرت المدد القانونية وتحديدا مرحلة المصادقة على المرشحين وذلك نتيجة الدعوى المقامة امام المحكمة الاتحادية من قبل الكتل الخاسرة في السباق الانتخابي