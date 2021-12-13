السفارة العراقية في بيروت تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية

اقامت السفارة العراقية احتفالاً بمناسبة الذكرى المئوية لتاسيس الدولة العراقية في العاصمة اللبنانية بيروت حيث اكد الحاضرون بأن الشعبين العراقي واللبناني يواجهان الكثير من التحديات منها سياسية واخرى اقتصادية.بحضور شخصيات سياسية ودينية وممثلين عن جامعة الدول العربية احيت السفارة العراقية في لبنان الذكرى المئوية لتاسيس الدولة العراقية.. حيث تحدث معنيون بأن الشعبين العراقي واللبناني تجاوزا الكثير من التحديات سواء كانت امنية او سياسية واقتصاديةوفي خضم الحديث عن تاسيس الدولة العراقية التي مر عليها الكثير من العقبات خاصة خلال حقبة داعش اشاد الحاضرون بالدور الكبير الذي لعبه العراق بدحر اخطر تنظيم ارهابيوأسهم قيام الدولة العراقية في توحيد البلاد ووقوف الجميع تحت راية دولة واحدة في مهمة عُدت من أصعب مهام الملك فيصل الأول، إذ للمرة الأولى اجتمعت مختلف مكونات الشعب العراقي في عام 1921 لتؤسس لقيام دولة جديدة.