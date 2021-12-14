بالفيديو آلاف العمال يناشدون الحكومة بعد ايقاف حصتهم الشهرية

ناشد الالاف من العمال واصحاب المعامل في العراق الجهات الحكومية المعنية بانقاذهم والالتفات لقضيتهم بعد قرار وزارة النفط القاضي بايقاف حصصهم النفطية الشهريةالمكان منطقة النهروان لا دخان هنا منذ ايام ، عشرات المعامل توقفت بعد قرار الوزارة بايقاف حصة النفط المخصصة لانتاج الطابوق ليسبب الامر خسارة بالملايين لاصحاب المعاملاما العمال فحالهم كما ترون فيعتاشون على القوت اليومي الذي ينتهي ببدء يوم جديدوتقدر الخسائر بحسب اصحاب المعامل بمئات الملايين ناهيك عن تضرر فئات اخرى عدا العمال ابرزهم اصحاب سيارات النقل والموزعين للمواد الإنشائية وعمال البناء