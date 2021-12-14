بالفيديو آلاف العمال يناشدون الحكومة بعد ايقاف حصتهم الشهرية

الالاف من العمال واصحاب المعامل في النهروان يناشدون الحكومة بعد قرار وزارة النفط القاضي بايقاف حصتهم الشهرية
ناشد الالاف من العمال واصحاب المعامل في العراق الجهات الحكومية المعنية بانقاذهم والالتفات لقضيتهم بعد قرار وزارة النفط القاضي بايقاف حصصهم النفطية الشهرية
المكان منطقة النهروان لا دخان هنا منذ ايام ، عشرات المعامل توقفت بعد قرار الوزارة بايقاف حصة النفط المخصصة لانتاج الطابوق ليسبب الامر خسارة بالملايين لاصحاب المعامل
اما العمال فحالهم كما ترون فيعتاشون على القوت اليومي الذي ينتهي ببدء يوم جديد
وتقدر الخسائر بحسب اصحاب المعامل بمئات الملايين ناهيك عن تضرر فئات اخرى عدا العمال ابرزهم اصحاب سيارات النقل والموزعين للمواد الإنشائية وعمال البناء