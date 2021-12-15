تجارة المخدرات: ظاهرة تستفحل في البلاد وخطر يحدق بالشباب

تجارة المخدرات ملف خطير ومقلق يتصدر المشهد العراقي , ارقاما مرعبة واحصائيات كبيرة سجلت في السنوات الاخيرة يعزوها البعض عن حجم الأزمات و انعكاس الوضع السياسي المتردي على المجتمع العراقي .في ملف مخيف ومقلق تجارة المخدرات تنتشر بالعراق بصورة واسعة لاسباب يعزوها البعض الى عدم سيطرة الحكومة بشكل تام على حدود البلاد الامر الذي وجده تجار المخدرات والمرتبطين معهم من خارج العراق طريقا سهلا لايصال سمومهم للشباب العراقي من اجل جني الاموال.وزير الداخلية عثمان الغانمي اكد ان نسبة الشباب المتعاطين للمخدرات وصلت الى خمسين بالمئة مبينا حجم الخطر الذي يداهم البلاد جراء هذه النسب الكبيرة , فيما اشار مختصون ان هذه النسبة تمثل أرقاما مرعبة تنم عن حجم الأزمات و انعكاس الوضع السياسي المتردي على المجتمع العراقي .بدورها حذرت مفوضية حقوق الانسان من انتشار تعاطي المخدرات الذي يفتك بالمجتمع منوهة بعدم امتلاك العراق مصحات لـتأهيل المدمنين، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم داخل السجون وخارجها داعية الأجهزة الأمنية الى اخذ دورها في المتابعة والتشديد على ملاحقة المروجين .فيما تواصل وزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتبع واعتقال تجار المخدرات في مختلف محافظات البلاد حيث كشفت المديرية عن القبض على سبعة الاف وخمسمئة متورط وضبط قرابة الاربعمئة كيلو غرام خلال العام الماضي فيما اشارت الى انها القت القبض على احد عشر الفا وسبعمئة وتسعة وسبعين متهما وضبط أكثر من اربعمئة وثمانين كيلو غرام من المواد المخدرة خلال العام الجاري.