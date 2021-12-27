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بعد استقالة محافظي النجف وذي قار..ترجيحات بموجة استقالات جديدة

بالفيديو

2021-12-27 | 05:02
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بعد استقالة محافظي النجف وذي قار..ترجيحات بموجة استقالات جديدة

المصدر:
السومرية
1,561 مشاهدة

بعد استقالة محافظي النجف وذي قار ترجيحات بموجة استقالات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لأسباب سياسية وخدمية

يرجح مراقبون ان تشهد الفترة المقبلة سلسلة استقالات لعدد من المحافظين لتكون عرفا طبيعيا تعيشه المحافظات , في وقت يؤكد طيف سياسي آخر ان بعض الاستقالات التي قدمت جاءت بسبب ضغوط مورست ضد المحافظين للحصول على مكتسبات مالية وسياسية لصالح جهات متنفذة

الاستقالات التي شهدتها محافظة النجف وقبلها ذي قار لمحافظيها فتحت الباب واسعا أمام التكهن بالأسباب التي تقف خلف تلك الاستقالات وموعدها وهل هناك استقالات اخرى بالايام المقبلة ام ستقف عند هذا الحد , لاسيما وان هنالك تلميحات من قبل المستقيلين بوجود ضغوط تم التعرض لها لتقديم الاستقالة.

ويرجح مراقبون ان تشهد الفترة المقبلة سلسلة استقالات لعدد من المحافظين لتكون عرفا طبيعيا تعيشه المحافظات ، فيما يرى طيف سياسي آخر ان ما يجري يرتبط بمشاريع استثمارية وصراعات جهات تريد السيطرة على منافذ التمويل للمشاريع ، اذ يؤكد ان قضية استقالة المحافظين هي موضوع فيه جنبة سياسية اكثر من الفنية.

وفي هذه الاثناء يؤكد برلمانيون سابقون ان مسلسل توجيه الاتهامات لمحافظين آخرين سواء بتهم فساد او سوء ادارة ستكون حاضرة على الطاولة وسيتم تحريك الشارع لإجبارهم على تقديم استقالاتهم , كون اغلب المحافظين ممن تسنموا مناصب منذ فترات طويلة لم يقدموا شيئا لمحافظاتهم ما تسبب بتذمر شعبي يرافقه تدخل سياسي بعمل الحكومات المحلية.

وتعد موجة استقالة المحافظين خلال الايام القليلة الماضية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة وقد تشهد الفترة المقبلة بنسبة تسعين بالمئة استقالات او اقالات جديدة , فعلى ما يبدو ان ماحصل في محافظة ذي قار يرتبط بمشاريع استثمارية رصدت لها اموال طائلة سيبدا العمل بها خلال الفترة المقبلة ما جعل جهات سياسية معينة تحاول استلام القرار السياسي في المحافظة كي تستطيع الحصول على مكاسبها من تلك الأموال ليكون تمويلا لها بحسب مختصين
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