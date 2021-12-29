بالفيديو استياء الشارع العراقي نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي

استياء الشارع العراقي نتيجة الانقطاع المستمر بالتيار الكهربائي الذي وصل لاكثر من عشر ساعات يوميا ومعنيون يعزون ذلك لتوقف في محطات التوليدغضب انتاب الشارع العراقي بعد انقطاع التيار الكهربائي اكثر من عشر ساعات مقابل ساعة تجهيز واحدة من اصل اربع وعشرين ساعة.. انقطاع دفع الكثيرين لطرح مجموعة من التساؤلات والاتهامات منها اتفاق بين متنفذين في وزارة الكهرباء واصحاب المولدات الاهلية سيما وان هذا الانقطاع يتزامن مع الايام الاخيرة من كل شهر.وزارة الكهرباء تحدثت عن وجود توقف بالمحطات الشمالية للبلاد ما ادى لتقليل ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة يضاف لها قرار صادر من الجارة ايران بايقاف تزويد العراق بالغاز الطبيعي بالرغم من وجود اتفاقية موقعة بين بغداد وطهران بهذا الصدد.