مدينة الصدر: اجتماع للنهوض بواقع المدينة خدمياً وعمرانياً

فريق خدمي عمراني من الجهتين التنفيذية والتشريعية هذا ما اتفقت عليه هيئة رئاسة البرلمان ونواب مدينة الصدر بعد اجتماع موسع جمعهم بأمانة بغداد التي اكدت على تطوير العاصمة ومناطقها بشكل تدريجي.الواقع الخدمي في مدينة الصدر شرقي العاصمة وضع امانة بغداد في دائرة السؤال وربما الاستجواب في حال لم يتحقق ماهو مطلوب من خدمات .. هذ ما اكدته هيئة رئاسة البرلمان بعد اجتماع موسع جمعها مع الكادر المتقدم للامانة.وما بعد الاجتماع الامانة اكدت ان العمل على تطوير مناطق العاصمة بغداد مستمر رغم ان التركة ثقيلة مبينة بأن هنالك اتفاق تنفيذي تشريعي سيدخل حيز التنفيذ قريبا مابين كوادر الامانة ونواب بغداد لمتابعة سير العمل بشكل تفصيلي.وبعد نقاش استمر لاكثر من ساعتين طالب نواب مدينة الصدر الامانة بتقديم المنجز القادم على الورق خلال فترة زمنية لاتتجاوز اليومين على حد وصفهم.