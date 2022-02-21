"الصم والبكم" يتظاهرون مطالبين بإرجاع مستحقاتهم المالية‎‎

تظاهر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام بوابة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد صدور قرار يتضمن إيقاف رواتبهم التي تعد المصدر الأساسي لسد احتياجاتهم اليومية.في تظاهرة صامتة من دون أي ضوضاء، خط متظاهرو الصم والبكم لافتات تحمل عبارات منها لم نستلم أي مستحق مالي منذ سنوات واخرى كتب عليها سئمنا من وعود وزارة العمل، وذلك بعد ان قررت الوزارة مؤخرا ايقاف رواتبهم التي بالكاد تسد احتياجاتهم.الحل الوحيد الذي لجأ اليه هؤلاء هو التظاهر أمام بوابة وزارة العمل سيما بعد أن قام المترجمون بتزييف كلامهم ممن يعملون داخل الوزارة تارة والمساومات المالية تارة أخرى الامر الذي وضعهم في حيرة من أمرهم.