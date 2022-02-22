لجنة اعادة املاك المسيحيين ترجع اكثر من 120 عقارا لاصحابها

اعادت اللجنة المشكلة لاعادة املاك المسيحيين في العراق عددا من العقارات داخل العاصمة بغداد , في وقت توعد مسؤولون بالكشف عن الجهات المتورطة في هذا الملفاكثر من 120 عقارا عادت الى اصحابها الاصليين..عقب سيطرة دامت لسنوات طوال عقارات المسيحيين في العراق بدأت بالرجوع لمالكيها الشرعيين اثر مناشدات قدمها الاهالي.وتتوزع العقارات المسيطر عليها داخل مناطق عدة ابرزها الكرادة ..بحسب اصحابها الذين قدموا شكرهم للجهات التي اعادت اليهم حقهموفي الوقت الذي هاجر فيه الالاف من المسيحيين خارج العراق..لاتزال المئات من الاملاك رهينة للجهات التي باتت تتحكم بعملية بيعها وشرائها لهذه اللحظة