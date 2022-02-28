بالفيديو خطط امنية وخدمية مرنة رافقت زيارة الامام موسى الكاظم

زيارة الامام موسى الكاظم عليه السلام، كانت مسبوقة بجملة استعدادات امنية وخدمية تهدف لتأمين وصول الزائرين بانسيابية من دون اي معوقات، فضلا عن دعم واسناد حكوميين لضمان نجاح خطة الزيارةهنا في الكاظمية لايزال الناس يتوافدون باعداد كبيرة للمشاركة في احياء مراسم ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام, التي سبقت بجملة استعدادات على المستوى الامني من خلال وضع خطط لتأمين مسير الزوار فضلا عن الحفاظ على انسيابية الحركة في شوارع العاصمة .على المستوى الخدمي لم تكن الاستعدادات اقل شأناً من نظيرتها الامنية, إذ وضعت الجهات المختصة بهذا الصدد هي الاخرى خططاً للحفاظ على نظافة شوارع العاصمة بالتزامن مع الزيارة.والى جانب ما سبق بادرت اجهزة حكومية اخرى بتقديم الدعم والاسناد لضمان نجاح خطة الزيارة, عبر توفير عجلات لنقل الزائرين فضلا عن تواجد الفرق الطبية والصحية لتقديم الخدمات الطبية الى الزائرين.