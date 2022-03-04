الصحة تفتتح مستشفيين اثنين بمنطقتي العامرية والزعفرانية‎‎

افتتحت وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق اعمار المناطق المتضررة عددا من المستشفيات المختصة بمعالجة مصابي كورونا ..آخر تلك المستشفيات كانت بمنطقتي العامرية والزعفرانية.مئة سرير لكل مستشفى بجانبي الكرخ والرصافة..مجهزة باحدث الاجهزة لاستيعاب الحالات الحرجة المصابة بفايروس كورونا والحالات التنفسية الاخرى..تفصيلات كشفت عنها وزارة الصحة التي قالت بان الافتتاح جاء بالتعاون مع صندوق الاعمار ومنظمات المانية.وسجل العراق مؤخرا انخفاضا تدريجيا باصابات كورونا ..لتؤكد الصحة ان الامر لايعني خفض الاجراءات الوقائية ..وذلك خوفا من سلالات جديدة لربما تكون اشد من سابقاتها.وبحسب احصاءات رسمية فان العراق وثق اصابة مليونين وثلاثمئة الف شخص بالفايروس..وبلغت حالات الشفاء منها سبعة وتسعين بالمئة من الاجمالي الكلي..اما الوفيات فتجاوزت خمسا وعشرين الف حالة وفاة.