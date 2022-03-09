كربلاء: سائقو العجلات يشكون من غياب الخدمات الأساسية

سائقو العجلات يشكون من غياب الخدمات الأساسية في مرآب المحافظة على الرغم من جباية مبالغ طائلة منهمشكا عدد من سائقي العجلات في كربلاء المقدسة من غياب الخدمات في مرآب المحافظة فضلا عن عدم وجود مساحات كافية، على الرغم من الاموال الطائلة التي تؤخذ منهم شهريامعاناة متواصلة يشكو منها سواق عجلات النقل الخاص في مرآب محافظة كربلاء المقدسة بسبب غياب الخدمات الأساسية فيه وعدم وجود مساحات كافية لأستيعاب اعداد العجلات، فضلاً عن عدم توفرالمسقفات على الرغم من جباية مبالغ طائلة منهم شهرياً.هيئة النقل في المحافظة اكدت تلك المعاناة، فيما تحدثت عن تخصيص أموال لأعادة بنائه بالشكل الذي يلائم الوجه التاريخي للمحافظةوتشهد محافظة كربلاء توافد ملايين الزائرين سنوياً مما يؤدي الى اختناقات مرورية جراء عدم وجود ساحات دائمة تستوعب أعداد المركبات