مراقبون: تحذير من غضب عارم في حال عدم تحقيق المطالب الشعبية

عقب اجراء الانتخابات المبكرة تترقب الاوساط الشعبية تحقيق مطالبها التي كانت السبب في حصول هذا التغيير، وسط تاكيد على ضرورة العمل بعيداً عن المصالح الحزبية لتقديم خدمة تليق بالمواطن.على صفيح ساخن تترقب الاوساط الشعبية تحقيق مطالبها التي كانت السبب في اجراء الانتخابات المبكرة، وهو امر يراه مراقبون بانه لن يتحقق دون تجاوز القوى السياسية لمصالحها، ووضع ما يحتاجه المواطن في بداية قائمة الاولويات للعمل، وفي حال عدم تحقق ذلك ربما يكون لذلك المواطن المثقل موقف ضاغط تجاه الطبقة السياسية.ويرى اخرون ضرورة ان يتحرك البرلمان بصفته ممثلاً للشعب بحرية بعيداً عن القيود السياسية التي يفرضها قادة الكتل السياسية، بغية اداء الدور الرقابي والتشريعي ضمن آليات تخدم مصلحة المواطن.ويطالب المواطنون في الشارع بضرورة الاسراع في حسم ملفات رئاستي الجمهورية والوزراء، لينطلق العمل الحكومي الذي يترقب كثيرون ما اذا كان يصب في مصلحتهم او في مصب المصالح السياسية.