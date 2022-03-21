أزمة الوقود تستفحل في نينوى وتحذيرات من وصولها الى المدن الجنوبية‎‎

تواجه محافظة نينوى كحالها من المحافظات الشمالية أزمة وقودية حادة، وسط حديث عن وجود عمليات تهريب لمادة البنزين الى اقليم كردستان، في وقت حذر مسؤولون من انتقال هذه الأزمة الى محافظات الوسط والجنوب.طوابير كبيرة ومحطات شبه خالية من البنزين، مشهد اعتاد عليه سكان محافظة نينوى منذ فترة ليست بالقليلة، جملة من الأسباب أدت الى استفحال هذه الظاهرة بحسب مواطنين، ولعل أبرزها عمليات تهريب المشتقات النفطية الى محافظات اقليم كردستان، وقلة الحصة المخصصة الى المحافظة.الحكومة المحلية في نينوى، تحاول السيطرة على الموقف من خلال التنسيق مع الحكومة المركزية، حيث عقدت اجتماعا عاجلا مع اللجنة الفنية في وزارة النفط القادمة من بغداد للاطلاع على أزمة البنزين الحاصلة في الموصل، حيث أكد محافظة نينوى نجم الجبوري وضع بعض الحلول لمعالجة الأزمة.وعلى الرغم من توجيه شركة المنتوجات النفطية بعمل المحطات على مدار اربع وعشرين ساعة، الا ان المشكلة بحسب سائقي العجلات ليست بوقت فتح المحطات، انما بتوفر مادة البنزين والقضاء على عمليات التهريب.وفي ظل أزمة البنزين التي تعيشها المحافظات الشمالية بشكل عام، حذر مسؤولون واصحاب محطات، من انتقال هذه الأزمة الى المحافظات الجنوبية، خصوصا بعد غلق عدد من المحطات في محافظات الوسط والجنوب لعدة مرات بسبب عدم توفر البنزين، الأمر الذي أدى الى استياء شعبي.