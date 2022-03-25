وسط مشاركة دولية واسعة... النجف تحتضن مؤتمرا طبيا الأول من نوعه ‎‎

شهدت محافظة النجف اقامة معرضا طبيا حضره عدد من الشركات العالمية المختصة بمجال الدواء لعرض احدث التقنيات , في وقت يطمح الاهالي بالمحافظة الى رفد المستشفيات الحكومية باجهزة حديثة تغنيهم عن مراجعة المراكز الطبية الخاصة.برعاية من حكومة النجف الاشرف ودائرة صحتها أقيم معرض طبي بمشاركة واسعة للشركات الدوائية عرضت خلاله احدث التقنيات في المجال الصحي.المعرض شاركت فيه مؤسسات طبية من عشر دول ترغب في تقديم احدث التقنيات في مجالها للمستشفيات العراقية متعهدين بأن تصل خدماتها الصحيه لكل الطبقات الاجتماعية.وكانت وزاره الصحه وعدت بتحسين طرق العلاج والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية شرط توفر السيولة المالية.أكثر من اثنتي عشرة دولة وستين شركة مشاركة في هذا الموتمر الطبي الاول من نوعه في النجف الذي يأمل القائمون عليه أن يرفد المستشفيات الحكومية باجهزة حديثة وبأسعار زهيدة.