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بعد وفاة مادلين أولبرايت... تصريحها ضدّ اطفال العراق يعود الى الاذهان‎‎

بالفيديو

2022-03-24 | 18:36
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بعد وفاة مادلين أولبرايت... تصريحها ضدّ اطفال العراق يعود الى الاذهان‎‎

المصدر:
السومرية
421 مشاهدة

وفاة مادلين أولبرايت اول وزيرة للخارجية الأمريكية عن عمر ناهز 84 عاما وتصريحها ضد اطفال العراق يعود الى الاذهان

عقب اعلان وفاتها.. تداولت منصات التواصل فيديو لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تبرر خلاله مقتل أكثر من نصف مليون طفل عراقي جراء الحصار الاقتصادي، وهو العدد الذي يتفوق على الضحايا من الأطفال الذين سقطوا جرّاء القنبلة النووية التي استهدفت اليابان في الحرب العالمية الثانية




ما ان اعلنت وسائل الاعلام خبر وفاة اول وزيرة للخارجية الأمريكية «مادلين أولبرايت»، حتى تناقلت منصات التواصل فيديو لها تبرر خلاله مقتل أكثر من نصف مليون طفل عراقي، وهو العدد الذي يتفوق على الضحايا من الأطفال الذين سقطوا جرّاء القنبلة النووية التي استهدفت مدينتي «هيروشيما وناكازاكي»، اليابانيتين في الحرب العالمية الثانية.

القصة تعود إلى تصريحات «أولبرايت»، خلال مقابلة عبر برنامج ستين دقيقة الأمريكي الشهير ردا على سؤال حول وفاة نصف مليون طفل عراقي جرّاء الحصار الأمريكي وما إذا كان هذا ثمنا مستحقا، فأجابت أولبرايت بأن ذلك يستحق.

وتوفيت مادلين أولبرايت مساء الاربعاء عن عمر ناهز اربعة وثمانين عاما، بعد صراع مع مرض السرطان تاركة خلفها سيرة سياسية مثيرة للجدل، خصوصا دفاعها عن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» الذي كان سببا في إشعال الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت مادلين أولبرايت بمثابة ركن أساسي في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، حيث تولت خلال فترة ولايته الأولى منصب سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة، كأول امرأة تتولى هذا المنصب، كما عينت وزيرة للخارجية في ولايته الثانية أيضا كأول سيدة أمريكية تشغل هذا المنصب الرفيع.

ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، أولبرايت، التي وصفها بالأكثر التزاما" في الولايات المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان،، وقال بايدن، إن القوة التي كانت تتحلى بها أولبرايت غيّرت مجرى التاريخ.

رحلت اولبرايت ورحل قبلها وزير الخارجية الامريكي الاسبق كولن باول من دون أن يحاكما على جرائمهما في العراق، ولكن لعنة الاجيال ستبقى تطاردهما على مدى التاريخ كما يقول عراقيون .
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