شارع خمسين في قضاء سامراء... حلم مضى عليه أكثر من 3 أعوام‎‎

شارع خمسين في قضاء سامراء.. حلم مضى عليه أكثر من ثلاثة أعوام ووعود حكومية بعيدة عن الواقع.





على الرغم من مضي ثلاثة أعوام على المباشرة بعمليات الاكساء والصيانة في شارع خمسين بقضاء سامراء، إلا أن الطريق لم ينجز حتى الآن، في ظل وعود الحكومة المحلية التي أكدت العمل على انجاز المشروع بوتيرة عالية لكنها لم تف بالوعد.

حلم بات صعب المنال شارع خمسين في سامراء حيث مضى عليه اكثر من ثلاثة اعوام ولم ينجز والذي كان يتمناه البعض كما يسمع ويرى عن طرق اقليم كردستان ومنها شارع 60 وشارع 150 في اربيل لما تتميز به من حيث التصميم وسرعة في الانجاز.محافظ صلاح الدين وقبل اكثر من ثلاثة اعوام وفي مؤتمر صحفي اكد على ان العمل في الشارع الحولي سيكون بوتيرة متسارعة لكن مضت ثلاثة اعوام ولم يفتتح الطريق ولم ينجز بشكله المطلوب .. وعودٍ كسابقاتها دون تنفيذ خلافاً لطرق اخرى في تكريتً والضلوعية انجزت بفترة زمنية وجيزة.