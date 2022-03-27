وزارة التربية تتحرك لدعم وتطوير القطاع التربوي في البلاد

دعما للمسيرة التعليمية في البلاد، نظمت وزارة التربية مؤتمرا مشتركا مع منظمة انقاذ الاطفال الدولية لوضع دراسة تضمن توفير جميع المستلزمات الضرورية لتطوير القطاع التربوي في العراق

كثيرة هي المشكلات التي تواجه سير العملية التربوية في البلاد خاصة تلك التي تتعلق بانشاء مدارس حديثة واخرى اقتصادية ، لتأتي خطوة من قبل وزارة التربية وبالتعاون مع منظمة انقاذ الطفولة الدولية لوضع دراسة تتمحور حول انشاء عدد من المدارس في مناطق متعددة من البلاد، ومعالجة ازمة الطلبة والتلاميذ الذين هجروا مقاعدهم الدراسية خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على عدد من المناطق.

البدء بمرحلة جديدة لاعادة تأهيل بعض البنى التحتية بعد خروج العراق من حقبة داعش يتطلب وضع برامج داعمة، منها تعزيز نظام التعليم ليعود لسابق عهده من خلال تدريب الاساتذة وتطوير مهارات الطلبة التكنلوجية، سيما في ظل جائحة كورونا التي اجبرت الجميع على الاعتماد على التعليم الالكتروني