مختصون: توقف المفاوضات مع الجانب الايراني اثر سلباً على الملف المائي‎‎

استباقاً لأي ازمة مائية قد تضرب البلاد... رئاسة البرلمان تدعو الحكومة الى ايقاف التجاوزات المائية المحلية ومخاطبة دول الجوار لزيادة الحصص والاطلاقات وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب استضافة وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة.للوقوف على اخر تطورات ملف المياه البرلمان يستضيف وزير الموارد المائية والكادر المتقدم لمناقشة حصص العراق المائيه من دول الجوار لاسيما ان البلاد مقبلة على موسم الصيف اللاهب بدرجات حرارته ومع ظهور شح واضحٍ في بعض المناطق التي يمر بها نهر دجلة وجه البرلمان دعوة الى الحكومة لمعالجة هذا الملف بدءا بردع التجاوزات المحلية على مياه الانهر والابار.الوزارة وبعد الاستضافة اكدت من خلال مؤتمر صحفي بانها تعمل على معالجة شح المياه على المستوى المحلي والخارجي مبينة بان المفاوضات مع الجانب التركي مستمرة لكنها مع الجانب الايراني حتى اللحظة متوقفة من دون نتائج تذكر ما اثر سلبا و سيؤثر مستقبلا على حصة العراق المائية في حال استمرار جمود المفاوضات.ولمعالجة ملف المياه الذي لايقل اهمية عن الملف الامني تتصاعد الدعوات لضرورة ان تستخدم الحكومة العراقية جميع الوسائل للضغط على دول الجوار ومنع التلاعب بالاطلاقات المائية والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة.