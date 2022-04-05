بدلا من المطاعم... المواكب الحسينية توفر موائد الافطار‎‎

يوفر اصحاب المواكب الحسينية في النجف موائد الافطار الرمضانية كبديل عن المطاعم التي توصد ابوابها خلال الشهر الفضيل , في وقت تشهد البلاد ارتفاعا غير مسبوق لاسيما في اسعار المواد الغذائية.اصحاب المواكب الحسينية وكطقوس بدأت منذ عام ألفين وثلاثة وفروا موائد الإفطار الرمضانية في الشوارع المؤدية إلى مرقد الامام علي عليه السلام للصائمين كبديل عن المطاعم التي تغلق خلال الشهر الكريم.الوضع في هذا العام اختلف عن الاعوام السابقة فالازمة المالية انتجت اعدادا مضاعفة من الفقراء ما دعا القائمين على تلك الموائد لزيادة كميات الطعام من اجل اطعام اكثر عدد ممكن من الصائمين.