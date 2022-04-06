بعد عامين من حظر التجوال الاسواق الشعبية تستعيد أجواء رمضان

في هذا العام تختلف الطقوس الرمضانية خاصة بعد الافطار عن العامين الماضيين الذين شهدا حظرا للتجوال، حيث تشهد الاسواق والمقاهي الشعبية توافد كبيرا من قبل المواطنين.تعود الحياة مرة اخرى لطبعيتها، فالاجواء الرمضانية لهذا العام تختلف عن العامين الماضيين الذين شهدا حظرا للتجوال بسبب جائحة كورونا، اما الان فالاسواق والمقاهي الشعبية فتحت ابوابها امام المواطنين خاصة بعد الافطار.نزول المواطنين لشراء الحلويات والخضروات، ادى لانعاش حركة التبضع تحديدا في منطقة الاعظمية ببغداد، حيث تحدث اصحاب المحال التجارية وكذلك المقاهي بأن الاهالي وحتى شخصيات سياسية ودينية باتت تحضر لهذه المحال للاستمتاع بالطقوس الرمضانية مابعد الافطار.اما الامنيات التي تحدث بها الجميع لخصت بأن يحل الامن والامان على العراق والعراقيين، وان تعود الحياة الى سابق عهدها خالية من المشاكل السياسية والاقتصادية وحتى الامنية.