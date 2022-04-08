أنطوني رحيّل.. طبيب أسنان تحول إلى أفضل مدوّن للطعام في العالم‎‎

باحثا عن شغفه، أنطوني رحيّل طبيب أسنان تحول الى أفضل مدوّن للطعام في العالم.

يتجول في ارجاء العالم متتبعا رائحة الطعام الشهية..باحثا عن شغفه بين اطباق الحلويات ونكهات العصائر الطازجة..انطوني رحيل ،، الحاصل على لقب افضل مدون للطعام في العالم.. ترك مهنته كطبيب اسنان مختص منذ عشر سنوات تقريبا..ليخوض غمار رحلة جديدة مختلفة كليا عما يعرفه.

وبين مطاعم المشويات والاكلات الشرقية تجول رحيل في بغداد للوصول الى اكبر عدد ممكن من الاطباق العراقية خلال رحلته التي ستستمر لبضعة ايام.

ويقدم رحيل برنامج صمون وزعتر الذي يعرض على شاشة السومرية ..وهو برنامج رمضاني يتجول للبحث عن الطعام والمقارنة بين الاكلات الشعبية ومذاقاتها بين الدول ابرزها العربية.