العمالة الأجنبية "تفتك" بالمجتمع الكربلائي وترفع نسب البطالة.

تعاني محافظة كربلاء من انتشار العمالة الاجنبية بشكل واسع، الامر الذي ادى الى ارتفاع نسب البطالة داخل المجتمع الكربلائي، يأتي ذلك في وقت شدد فيه مراقبون على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة للحد من هذه الظاهرة.

بسبب كثرة العمالة الأجنبية وارتفاع نسب البطالة في كربلاء أنتقدت حكومتها المحلية ضعف أجراءات الحكومة الأتحادية في الحد من دخول العمالة الأجنبية الى البلاد لاسيما محافظة كربلاء.

ويرى مراقبون أن تشديد الأجراءات القانونية على العمالة الأجنبية ودعم القطاع الخاص امران يسهمان بتقليل نسبة البطالة التي تعاني منها البلاد

المتحدثين.

وبحسب وزارة العمل والشؤون الأجتماعية فان أكثر من تسعين بالمئة من العمالة الأجنبية مخالفون للشروط القانونية مما أثر بشكل سلبي على فرص العمل للمواطنين.