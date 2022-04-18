القوات الامنية تقطع منطقة الكرادة داخل والاهالي يناشدون

ناشد اهالي منطقة الكرادة باعادة فتح منطقتهم عقب اغلاقها من قبل القوات الامنية بخطة ستستمر حتى عيد الفطر المبارك.من ساحة كهرمانة وصولا لتقاطع سبع قصور..اغلاق تام لمنطقة الكرادة بعد الساعة السابعة مساءً..امر ادى لامتعاض المواطنين وتذمرهم من تلك الاجراءات الي وصفوها بالمؤذيةالمتضرر الاكبر من هذا القطع هم اصحاب المحال الذين توقفت ارزاقهم بسبب هذا الاجراءوفي الوقت الذي شهدت فيه الاجراءات الامنية على جانبي هذا الشارع من جهة ابو نؤاس والكرادة خارج تشديدا امنيا واضحا، تتحدث تسريبات عن استمرار هذا القطع لغاية عيد الفطر المبارك