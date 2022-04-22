مواطنون يشكون من رداءة "البنزين المحسن" رغم ارتفاع سعره في محطات الوقود
يشكو سائقو المركبات في بغداد وعدد من المحافظات من رداءة البنزين المحسن الذي بات يتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة نتيجة الاعطال التي يسببها لمركباتهم
بستمئة وخمسين دينارا رغم ردائته..البنزين المحسن في العراق بات بنفس جودة العادي منذ شهور سائقو مركبات كشفوا بان الامر صار اشبه بالنصب والاحتيال على المواطن الذي يتم خداعه ببنزين عادي وتكلفة عالية
داخل هذا الحي الصناعي وغيره من الاحياء في العراق تدخل المئات من السيارات يوميا بسبب الاعطال التي تعانيها نتيجة سوء البنزين
فمضخة البنزين وخلل اسطوانات الاحتراق هي ابرز الاعطال التي يواجهها السائق ما يضطره لفتح المحرك بشكل كامل من اجل بدء الفحص الذي يكلف احيانا مبالغ باهظة
ويتخوف سائقو المركبات من الايام القليلة المقبلة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ..والتي تكثر معها الاعطال والحوادث في الشوارع كالحرائق التي تحدث نتيجة اسباب عدة منها رداءة نوعية البنزين الذي يتبخر ويسبب كارثة كبيرة