مواطنون يشكون من رداءة "البنزين المحسن" رغم ارتفاع سعره

يشكو سائقو المركبات في بغداد وعدد من المحافظات من رداءة البنزين المحسن الذي بات يتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة نتيجة الاعطال التي يسببها لمركباتهمبستمئة وخمسين دينارا رغم ردائته..البنزين المحسن في العراق بات بنفس جودة العادي منذ شهور سائقو مركبات كشفوا بان الامر صار اشبه بالنصب والاحتيال على المواطن الذي يتم خداعه ببنزين عادي وتكلفة عاليةداخل هذا الحي الصناعي وغيره من الاحياء في العراق تدخل المئات من السيارات يوميا بسبب الاعطال التي تعانيها نتيجة سوء البنزينفمضخة البنزين وخلل اسطوانات الاحتراق هي ابرز الاعطال التي يواجهها السائق ما يضطره لفتح المحرك بشكل كامل من اجل بدء الفحص الذي يكلف احيانا مبالغ باهظةويتخوف سائقو المركبات من الايام القليلة المقبلة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ..والتي تكثر معها الاعطال والحوادث في الشوارع كالحرائق التي تحدث نتيجة اسباب عدة منها رداءة نوعية البنزين الذي يتبخر ويسبب كارثة كبيرة