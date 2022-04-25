المشاريع الخدمية في صلاح الدين تشكو الاهمال والتلكؤ

تشهد المشاريع الخدمية في صلاح الدين تلكؤا بالانجاز رغم صرف مليارات الدنانير عليها , يأتي ذلك في وقت حمل مواطنون المحافظ مسؤولية غياب التخطيط العمراني والخدمي.قرية سامراء هكذا وصفها ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد تردي الواقع الخدمي للمدينة وفشل اغلب المشاريع التي وصفها الاهالي بالبائسة رغم مليارات الدنانير التي صرفت عليها كما هو الحال في باقي مدن واقضية محافظة صلاح الديناعادة تدوير ارصفة الشوارع بمدينة سامراء مشهد ولد استياء شعبيا كبيرا بينما حمل مواطنون محافظ صلاح الدين المسؤولية عن جودة العمل بمشاريع المحافظة كونه يُمثل رأس الهرم الاداريغياب التخطيط العمراني وتلكؤ اغلب المشاريع انعكس سلبا على واقع المحافظة العمراني والخدمي رغم الاموال التي صرفت دون اي فائدة